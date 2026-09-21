​​​​День зарождения российской государственности и коллекционера в России отмечают сегодня

​​​​ День зарождения российской государственности, День коллекционера в России, Международный день мира, Всемирный день русского единения и День нулевой эмиссии отмечают сегодня, 21 сентября.





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​​​​ День зарождения российской государственности отмечается 21 сентября. Дата связана с представлением о формировании Древнерусского государства и первых этапах становления Руси как самостоятельного политического образования. В российской исторической традиции отправной точкой часто называют 862 год, когда, согласно «Повести временных лет», на княжение в Новгород был призван Рюрик.

Особое значение этой теме придали в XIX веке. В 1862 году, при императоре Александре II, в Новгородском кремле открыли памятник «Тысячелетие России», посвященный ключевым событиям и деятелям отечественной истории. Место для монумента выбрали неслучайно: именно Великий Новгород традиционно связывают с началом княжения Рюрика.

Современная традиция празднования была возрождена в начале 2010-х годов в рамках мероприятий, посвященных 1150-летию российской государственности. К дате проводят исторические лекции, выставки, концерты, конференции и другие просветительские мероприятия, посвященные развитию российской государственности, культуре и истории страны.

Также 21 сентября в России отмечают День коллекционера — праздник людей, увлеченных собиранием редких и интересных предметов. Объектом коллекционирования могут стать марки, монеты, книги, значки, открытки, игрушки, произведения искусства, географические карты и множество других вещей. Некоторые собрания со временем приобретают значительную историческую и материальную ценность и попадают на крупнейшие международные аукционы.













История праздника связана с развитием коллекционирования в СССР. Одним из самых популярных его направлений была филателия — собирание почтовых марок. Кроме того, советские коллекционеры увлекались монетами, значками, открытками, моделями автомобилей, фарфоровыми фигурками, календарями и другими предметами.

После распада СССР традиция празднования на некоторое время исчезла, однако в 2016 году ее возродили. Теперь 21 сентября проходят тематические выставки, встречи коллекционеров и другие мероприятия, где участники могут показать свои собрания, обменяться опытом и пополнить коллекции новыми экземплярами.

Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Первоначально его отмечали в третий вторник сентября, однако с 2002 года за праздником закрепили постоянную дату — 21 сентября. Тогда же этот день официально стали связывать с идеей глобального прекращения огня и отказа от насилия.

Традиционные мероприятия начинаются у Колокола мира, установленного в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генеральный секретарь организации выступает с обращением, после чего ударяет в колокол, а присутствующие соблюдают минуту молчания. ООН также призывает государства и участников вооруженных конфликтов хотя бы на сутки прекратить боевые действия. В 2025 году Международный день мира проходит под девизом «Действуйте сейчас во имя мира!».

Идея учредить Всемирный день русского единения появилась в 2009 году и принадлежала Русскому объединительному союзу соотечественников в Киргизии. Инициативу поддержали представители нескольких десятков стран. Дату 21 сентября выбрали неслучайно: с ней связывают сразу несколько важных для российской истории и культуры событий, в том числе начало княжения Рюрика и победу русского войска в Куликовской битве. Кроме того, на этот день приходится православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Всемирный день русского единения посвящен общности исторических, культурных и духовных традиций русских, живущих в разных государствах. Его задача — поддерживать связи между соотечественниками за рубежом, способствовать сохранению русского языка и культурного наследия, а также напоминать о значении русской культуры в мировой истории.

Еще 21 сентября во многих странах отмечают День нулевой эмиссии — неофициальную экологическую дату, посвященную сокращению выбросов, связанных со сжиганием ископаемого топлива. Идея такого дня появилась в Канаде еще в 1980-х годах. Его сторонники предлагают хотя бы на сутки максимально отказаться от использования нефти, газа и угля, а также сократить потребление электроэнергии, если она производится за счет углеводородного топлива.

Новый импульс инициативе придал проект, запущенный в 2008 году в канадском Галифаксе под девизом «Дадим нашей планете один выходной день в году». Призыв быстро распространился в интернете и социальных сетях, а название Zero Emissions Day сократили до ZeDay. Сегодня инициативу поддерживают экологические организации, университеты и активисты, выступающие за развитие возобновляемой энергетики и постепенное снижение зависимости от ископаемого топлива.

Главная идея этой даты заключается не только в символическом отказе от выбросов на один день, но и в привлечении внимания к проблеме изменения климата. Сторонники инициативы призывают шире внедрять альтернативные источники энергии, экономнее расходовать ресурсы и переходить на технологии, позволяющие уменьшить загрязнение атмосферы, пишет «Газета.ru».