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В Москве отметят 110-летие уроженца Себежа - актёра Зиновия Гердта

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110-летие советского и российского актёра театра и кино, уроженца Псковской области (города Себежа) Зиновия Гердта отметят в Музее Победы в Москве 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Музея Победы / Андрей Лебедев

В этот день Музей Победы запустит цикл программ «Моим оружием было искусство». 

Зиновий Гердт родился 21 сентября 1916 года в городе Себеже. В июне 1941 года он добровольцем ушёл на фронт. Артист прошёл курсы сапёров и служил на Калининском и Воронежском фронтах. 12 февраля 1943 года при разминировании минных полей под Харьковом он получил тяжёлое осколочное ранение в ногу. Гердт перенёс множество операций и заражение крови. Врачи спасли ногу, но актёр до конца жизни хромал. В госпитале он познакомился с кукольным театром и поступил в труппу под руководством Сергея Образцова. В этом театре он служил почти 40 лет.

В 16:30 Музей Победы пригласит гостей на вечер-портрет об актёре, на котором расскажут об участии артиста в Великой Отечественной войне, его работе в театре кукол и Театре Ермоловой, а также о его фильмах и спектаклях. На экране покажут архивные кадры, фрагменты знаковых ролей и воспоминания современников. Вечер завершат чтением любимых стихотворений Зиновия Гердта и музыкальным сопровождением.

В 17:00 покажут телевизионную версию спектакля «Необыкновенный концерт» Театра кукол имени С. В. Образцова в записи 1972 года. Фильм представляет собой пародийно-сатирическое ревю. Спектакль вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как представление, которое посмотрело самое большое число зрителей. Народный артист СССР Зиновий Гердт сыграл в нём роль конферансье Эдуарда Апломбова. Его реплики связывают все номера и задают тон пародии, отметили в пресс-службе музея.

Представители Музея Победы добавили, что Зиновий Гердт всегда вёл конферанс на языке страны гастролей. Для этого актёр выезжал на четыре дня раньше и с помощью переводчика осваивал основы нового языка.

Посетители могут принять участие в мероприятии по входному билету и предварительной регистрации на сайте Музея Победы.

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