Воспитатель из Пскова представляет регион в финале всероссийского профессионального конкурса

Стартовал заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Псковскую область на конкурсе представит Анастасия Румянцева, воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии, победитель регионального этапа конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

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В Москве дан старт первому туру заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2026 года. В нем участвуют педагоги детских садов из 86 регионов страны. Учредителем состязания выступает Минпросвещения России, оператором – Центр просветительских инициатив Минпросвещения.

«Конкурс "Воспитатель года России" ежегодно показывает, насколько современным, творческим и разнообразным может быть дошкольное образование. В этом году в первом туре заключительного этапа встретятся 86 педагогов – каждый со своим профессиональным опытом, подходами и идеями. Уверен, что конкурс поможет им обменяться практиками и найти новые педагогические решения. Особенно важно, что участники будут работать не только с детьми, но и с родителями. Ведь воспитание и развитие ребенка – это общая задача семьи и педагогов, и именно их сотрудничество создает условия для гармоничного развития дошкольника», – прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В первом туре заключительного этапа участникам предстоит справиться с двумя конкурсными испытаниями. 22 сентября им необходимо провести просветительское мероприятие с родителями, 23-24 сентября – педагогическое мероприятие с детьми. Конкурсанты должны продемонстрировать свои компетенции в области подготовки, проведения и анализа занятия, а также умение обсуждать с родителями актуальные вопросы развития дошкольников.

Имена 15 воспитателей, прошедших во второй тур заключительного этапа, назовут 25 сентября.