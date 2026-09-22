Воспитатель из Пскова представляет регион в финале всероссийского профессионального конкурса

Стартовал заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Псковскую область на конкурсе представит Анастасия Румянцева, воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии, победитель регионального этапа конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.
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В Москве дан старт первому туру заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2026 года. В нем участвуют педагоги детских садов из 86 регионов страны. Учредителем состязания выступает Минпросвещения России, оператором – Центр просветительских инициатив Минпросвещения.
В первом туре заключительного этапа участникам предстоит справиться с двумя конкурсными испытаниями. 22 сентября им необходимо провести просветительское мероприятие с родителями, 23-24 сентября – педагогическое мероприятие с детьми. Конкурсанты должны продемонстрировать свои компетенции в области подготовки, проведения и анализа занятия, а также умение обсуждать с родителями актуальные вопросы развития дошкольников.
Имена 15 воспитателей, прошедших во второй тур заключительного этапа, назовут 25 сентября.