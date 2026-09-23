Дышите полной грудью: о главных врагах и защитниках легких рассказали в ПОКБ

Мы редко задумываемся о своих легких, пока они не напомнят о себе кашлем или одышкой. А ведь заболеваемость и смертность от пневмонии, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака легких остаются критически высокими. Как рассказали в Псковской областной клинической больнице, хорошая новость заключается в том, что большинство этих заболеваний можно предотвратить.

Главные факторы риска: что разрушает легкие?

Курение — это удар №1. За один год курения традиционных сигарет в легкие попадает около одного килограмма табачных смол. Они разрушают альвеолы (мельчайшие пузырьковидные образования в легких, которые участвуют в газообмене между воздухом и кровью) и сужают бронхи.

Важно про вейпы: жидкости для электронных сигарет не предназначены для вдыхания. Их токсичные вещества вызывают раздражение дыхательных путей, хронический бронхит, повышают восприимчивость к инфекциям и риски развития астмы и ХОБЛ. Пар не безопаснее дыма.

Загрязнение воздуха и инфекции. Вдыхание твердых частиц и химических веществ (как на улице, так и внутри помещений), а также частые респираторные инфекции наносят удар по защитным барьерам легких.

Скрытые связи. Здоровье легких тесно связано со всем организмом. На него негативно влияют патологии полости рта и верхних дыхательных путей, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ / частая изжога), а также злоупотребление алкоголем и некоторые неврологические заболевания.

Пневмония: кто в группе особого риска?

Тяжелое течение пневмонии гораздо чаще грозит людям с хроническими заболеваниями. Если у вас есть сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет, ожирение или неврологический дефицит, ваши легкие нуждаются в двойной защите.

5 шагов к здоровым легких

Индивидуальная профилактика — это самый надежный щит. Что нужно делать уже сегодня:

Откажитесь от курения и вейпинга. Это лучшее, что вы можете сделать для своих легких в любой момент жизни.

Проходите диспансеризацию и профосмотры. Ранняя диагностика (например, флюорография или спирометрия) позволяет выявить проблемы на стадии, когда их легко исправить.

Следуйте Национальному календарю прививок. Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции — доказанный способ предотвратить тяжелые осложнения.

Контролируйте хронические заболевания. Компенсация диабета, гипертонии и проблем с ЖКТ напрямую снижает риски для дыхательной системы.

Обращайтесь к врачу при первых симптомах. Длительный кашель, одышка при привычной нагрузке или боль в груди — это повод для визита к терапевту или пульмонологу, а не для самолечения.