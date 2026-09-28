«Семейные ценности»: Сапожники с сапогами. Как психологи строят собственную семью? 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Семейные ценности».

Мы часто ищем универсальные секреты счастья, читаем умные книги и ходим на тренинги. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как живут те, кто эти книги пишет и эти тренинги проводит? Снимают ли они «мантию терапевта», приходя домой, и умеют ли профессионально ругаться?

Сегодня в студии «ПЛН FM» уникальная пара - Сергей и Румия Калинины. Они не просто муж и жена, а еще и успешные практикующие психологи. На чем держится их союз? Используют ли они друг на друге профессиональные психологические приемы и применяют ли какие-то особые методики в воспитании своих детей? Правда ли, что психологи никогда не ссорятся? Как выглядит идеальный вечер супругов Калининых? Какова формула идеального брака? Об этом и многом другом с гостями студии поговорят ведущие Артем Татаренко и Анна Соколова.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.