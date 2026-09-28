Более 17 млн рублей выиграли авторы 19 социальных проектов в Псковской области

19 инициатив стали победителями конкурсного отбора социальных проектов в Псковской области, сообщается в официальном канале региона в Мах. На их реализацию будет направлено более 17 млн рублей.

Список победителей:

«Точка роста: мастерская смыслов» — Псковская региональная общественная молодёжная организация «Мост» — 995 000 руб.

Проект «Мобильный штаб» — АНО «Патриот» — 1 000 000 руб.

Семья в деле — Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» — 996 850 руб.

Центр инновационных видов спорта и развития молодёжи в Острове — РФСОО «Федерация фиджитал спорта Псковской области» — 995 610 руб.

Точка доступа: правовая, финансовая и цифровая грамотность НКО — АНО «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области» — 997 385 руб.

Ольгин град: раскрась историю — АНО социально-культурный центр «Троицкий» — 559 610 руб.

СВОих не бросаем — ПРОО центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» — 999 690 руб.

Летопись воинской славы Псковской земли — АНО всестороннего развития молодёжи «Сила юности» — 815 638 руб.

Крылья памяти: интерактивный музей боевой славы 15-й ордена Жукова бригады армейской авиации — Псковская региональная общественная организация ветеранов специальной военной операции — 991 470 руб.

Невельский фронт. Усвятский рубеж 2027 — Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След "Пантеры"» — 1 000 000 руб.

Сети от Псковского надежного тыла — ПРОО по содействию участникам СВО, их семьям и ветеранам боевых действий «Надежный тыл» — 999 989 руб.

Мы силой возраста едины и крепки — Региональное отделение «Союз пенсионеров России» по Псковской области — 999 550 руб.

Комфортный город для людей и зверей 2.0 — Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» — 988 500 руб.

Россия начинается с нас — Региональное отделение «Ассамблея народов России» Псковской области — 634 732 руб.

Музыкальный спектр: инклюзивное творчество как метод социальной интеграции людей с инвалидностью — АНО «Творческая мастерская социальных инициатив "Добрый проект"» — 999 850 руб.

Лесное поколение — Союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» — 631 200 руб.

Позывной Шейх — АНО «Центр культурных инициатив "Искра"» — 999 115 руб.

Отряд милосердия — Псковское региональное отделение «Российский Красный Крест» — 999 640 руб.

Зелёная область — озеленение Псковской области — Псковская региональная общественная организация «Экомышление» — 596 171 руб.

«Поздравляем победителей!» - добавили в правительстве.