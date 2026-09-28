«Постскриптум»: Перемены во власти

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.
Основные темы программы сегодня:
- Итоги выборов на федеральном и региональном уровне – не без глобальных изменений: конец «эпохи Котова» и «время новичков»;
- Изменение меры пресечения Анастасии Повторейко – расследование громкого дела идет к завершению;
- Как идет ремонт моста Александра Невского и когда он будет закончен?
- Ждать ли нам ухудшения социально-экономической обстановки после выборов? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира: 56-73-72.