На аэродроме «Псков» провели учения по защите от беспилотников

Оперативный штаб провёл на аэродроме «Псков» тактико-специальное учение по пресечению террористического акта с применением беспилотников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

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В учении участвовали силы и средства управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН и ПУ ФСБ России по Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

По сценарию учений, беспилотные воздушные суда атаковали аэродром. Участники обезвредили их с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Затем они организовали поиск и задержание лиц, причастных к покушению на совершение преступления террористической направленности. Оперативно-боевое подразделение провело боевое мероприятие и нейтрализовало террористов.

Участники отработали алгоритм действий при пресечении террористического преступления и меры по повышению эффективности взаимодействия сил и средств оперативного штаба. Они успешно достигли целей учения, рассказали в УФСБ.