«Постскриптум»: Перемены во власти

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Основные темы программы сегодня:

Итоги выборов на федеральном и региональном уровне – не без глобальных изменений: конец «эпохи Котова» и «время новичков»;

Изменение меры пресечения Анастасии Повторейко – расследование громкого дела идет к завершению;

Как идет ремонт моста Александра Невского и когда он будет закончен?

Ждать ли нам ухудшения социально-экономической обстановки после выборов? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.