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Великолучанин не смог оспорить лишение гражданства РФ за убийство

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В Великолукский городской суд обратился местный житель с иском к ОМВД России по городу Великие Луки, УМВД России по Псковской области о признании незаконными решения о прекращении гражданства РФ и действий по изъятию паспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. По результатам рассмотрения административного дела суд отказал жителю Великих Лук в удовлетворении иска.

В обосновании требований мужчина указал, что он в 2005 году получил гражданство РФ в упрощенном порядке как бывший гражданин СССР. Однако в 2014 году его осудили за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

В апреле 2026 года УМВД России по Псковской области приняло решение о прекращении гражданства истца на основании п. п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве РФ» (совершение заведомо ложных сведений об обязательстве соблюдать Конституцию РФ). Совершение тяжкого преступления приравнено к таким сведениям, в связи с чем паспорт гражданина РФ у мужчины изъяли.

Истец посчитал действия органов власти незаконными, ссылаясь на то, что судимость у него погашена, все обязательства исполнены, а закон, ухудшающий положение гражданина, не имеет обратной силы. Также он указывал на наличие прочных семейных и социальных связей в России. 

Судом установил, что действующее законодательство прямо предусматривает прекращение гражданства за совершение преступлений, указанных в ст. 22 федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве РФ», независимо от времени их совершения и даты вынесения приговора. Отмена решения о приобретении гражданства в связи с совершением преступления не является мерой юридической ответственности, а представляет собой конституционно-восстановительную меру. В связи с этим конституционный запрет на придание обратной силы закону, отягчающему ответственность, на данные правоотношения не распространяется. 

Процедура изъятия и уничтожения паспорта гражданина РФ сотрудниками полиции была соблюдена. 

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