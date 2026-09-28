От первой инициативы к 66 проектам: как ТОСы меняют Опочецкий округ

Территориальные общественные самоуправления Опочецкого муниципального округа с 2019 по 2025 год реализовали 66 проектов на общую сумму 19,8 миллиона рублей, а в 2026 году 38 инициатив местных жителей одержали победу в региональном конкурсе грантов и привлекли более 14 миллионов рублей на развитие территорий. О масштабах движения, конкретных результатах и планах на будущее корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали начальник управления по местному самоуправлению администрации округа Жанна Антипова и председатель ТОС «Парк Возрождение» Елена Никулина.

Движение территориального общественного самоуправления в Опочецком округе берёт начало в апреле 2019 года, когда жители деревни Лаптево создали первый ТОС «Лидер». За шесть лет сеть общественных самоуправлений разрослась до 38 объединений, которые охватывают различные населённые пункты округа. Только в конце 2025 года инициативные группы зарегистрировали восемь новых ТОСов.

Лидеры движения

Управление по местному самоуправлению выделяет несколько наиболее активных объединений, чьи председатели последовательно развивают свои территории.

Алексей Евсеев

Галина Захарова

Елена Никулина

Любовь Орехова

Светлана Фёдорова

В их число входят ТОС «Парк Возрождение» под руководством Елены Никулиной; ТОС «Истоки» деревни Барсаново во главе с Любовью Ореховой; ТОС «Рассвет», которым руководит Галина Захарова; ТОС «Лидер» под председательством Светланы Федоровой и ТОС «Старт», председатель которого - Алексей Евсеев.

Проекты, которые меняют территорию

За период с 2019 по 2025 год общий объём финансирования проектов ТОС в округе составил 19,8 миллиона рублей. Основные направления работы охватывают создание детских площадок, ремонт водопроводов, обустройство контейнерных площадок и благоустройство общественных пространств. В 2025 году, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, активисты ТОС благоустроили семь воинских захоронений на территории муниципалитета.

Среди наиболее значимых инициатив глава Опочецкого округа Юрий Ильин ранее в беседе с корреспондентом ПЛН выделил проект ТОС «Истоки» под руководством Любови Ореховой.

По его словам, жители деревни Барсаново в два этапа осуществили проект «Память должна быть достойной» и привели в порядок памятник 46-й танковой дивизии «Страну заслонили собой».

ТОС «Лидер» под председательством Светланы Федоровой благоустроил территорию около сельского клуба, установил памятный знак в честь освобождения деревни Лаптево и создал площадку для проведения мероприятий со сценой, скамейками и фонарями. Жанна Антипова обратила внимание на то, что активисты «Лидера» регулярно организуют массовые мероприятия, приуроченные к праздникам, таким как 9 Мая, День села, Новый год и многие другие.

Ещё одним ярким примером можно отметить благоустройство святого источника с купелью, которое осуществил ТОС «Восход». Кроме того, по инициативе различных ТОСов в округе установили несколько уличных сцен.

«Парк Возрождение»: как преображается деревня Глубокое

ТОС «Парк Возрождение» в деревне Глубокое - один из наиболее показательных примеров того, как инициатива жителей последовательно меняет облик населённого пункта. ТОС существует с 2021 года и объединяет самые разные группы населения.

«В жизни ТОСа принимают участие и дети, и пенсионеры, и дачники. Все по возможности помогают и в организации уборки на нашей общественной территории, и в подготовке различных мероприятий, в реализации проектов», - рассказала председатель ТОСа Елена Никулина.

Она подчеркнула, что сплочённость жителей определяет успех всех начинаний: «Всё, что мы делаем, мы делаем сообща. Нет таких людей, которые бы остались равнодушными. Мы мотивируем себя тем, что мы всё это делаем для благоустройства нашей жизни на селе».

Председатель ТОСа также обратила внимание на тесное взаимодействие с администрацией. «Отношения с местной администрацией складываются очень хорошо. Мы всегда на связи. Я всегда могу обратиться по любым вопросам, которые касаются жизни в нашем селе. Жанна Васильевна всегда на связи, а с Юрием Артамоновичем, если приезжает, встречаемся лично. В жизни села также постоянно участвует глава Глубоковского теротдела Леонид Ильич Луцышин. Всё, что хорошо для нашей жизни на селе, мы обсуждаем», - рассказала она.

В прошлом году ТОС «Парк Возрождение» выиграл три проекта: установка уличной крытой сцены, устройство мусорных площадок, приобретение дополнительных контейнеров, а также спил аварийных деревьев на гражданском кладбище. «Населения очень много, то количество контейнеров, которое у нас есть, не справляется. Очень много аварийных деревьев было на нашем гражданском кладбище, это представляло опасность для людей», - пояснила председатель ТОСа. Помимо этого, объединение реализовало проекты по ремонту водопровода.

На следующий год активисты планируют установить в парке новые скамейки и воплотить ещё одну идею. «На следующий год мы планируем установить в парке новые скамейки, чтобы их хватило на всех присутствующих, потому что у нас очень крупные мероприятия проходят и весной, и летом. 9 Мая всегда приезжает очень много гостей, а также собираются все местные жители», - рассказала Елена Никулина. Она также добавила, что жители хотят привести в порядок историческое здание в центре деревни: «Мы хотим убрать забитые окна и встроить туда баннеры с видами старинного и современного села, нашей знаменитой Дубовой аллеи».

По словам Елены Никулиной, фотографии мероприятий и ход работ активисты публикуют в группе «Парк Возрождения» социальной сети «ВКонтакте». «У нас очень старинное и красивое село, оно должно жить и оставаться красивым. Чтобы наши дети гордились, что мы стараемся для будущего, чтобы им было куда приезжать, привозить своих детей, внуков. Пока есть такие люди, которые неравнодушны к своему селу, ТОСы будут существовать», – обозначила она свою уверенность в том, что будущее движения зависит от неравнодушных людей.

Конкурс 2026 года: 38 победителей из 46 заявок

В 2026 году ТОСы Опочецкого округа направили на региональный конкурс 46 проектов. Жюри признало победителями 38 из них. Данные инициативы привлекли 14,1 миллиона рублей грантовой поддержки.

В настоящее время подрядчики завершили работы по 29 проектам. Среди них — замена части водопроводных сетей, благоустройство гражданских захоронений, установка контейнерных площадок, монтаж стационарной крытой уличной сцены установка детского игрового оборудования. По остальным проектам бригады продолжают работы: благоустраивают гражданские кладбища, устанавливают контейнерные площадки, выполняют работы по ремонту уличного освещения.

Администрация округа работает в тесном взаимодействии с ТОСами. Регулярно проводятся консультации, встречи и обучающие семинары для председателей, в том числе по вопросам оформления документов и написания проектов.

«Мы активно работаем с населением. Жители приходят, мы всё рассказываем, помогаем, проводим семинары и встречи с представителями ТОСов. Люди достаточно часто задают вопросы, и мы отвечаем. Территориальные отделы на своих территориях тоже работают с жителями. Мы оказываем помощь в написании проектов, помогаем определиться в направлении проектов. У нас тесный контакт с населением», - описала принципы работы с населением Жанна Антипова.

На вопрос о том, какой совет она дала бы жителям, которые только размышляют о создании своего ТОСа, Жанна Антипова ответила кратко и однозначно: «Не задумываться, а создавать их».

За шесть лет движение территориального общественного самоуправления в Опочецком округе выросло из единичной инициативы 2019 года в сеть из 38 объединений, которые реализовали 66 проектов и только в 2026 году привлекли 14,1 миллиона рублей благодаря 38 победам из 46 заявок на региональном конкурсе. Опыт деревни Глубокое, где ТОС «Парк Возрождение» последовательно благоустраивает парк, устанавливает спортивные площадки и сцену, ремонтирует водопровод, подтверждает: инициатива жителей способна комплексно менять качество жизни на территории.

Управление по местному самоуправлению выстраивает систему постоянной поддержки — организует семинары, помогает оформлять документы и консультирует на каждом этапе. Жители округа на практике доказывают: пока в деревнях и сёлах живут люди, готовые сообща работать ради своего дома, движение ТОС будет развиваться и приносить осязаемые результаты.

Екатерина Власьева

Фотографии предоставила администрация Опочецкого округа