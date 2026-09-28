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Приставы за сутки восстановили псковского водителя на работе

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Судебные приставы Псковской области за сутки восстановили мужчину в должности водителя после незаконного увольнения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по региону. 

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Ранее гражданин обратился в Псковский городской суд и оспорил прекращение трудовых отношений с государственным казённым учреждением Псковской области. По итогам рассмотрения гражданского дела суд признал прекращение трудового договора незаконным и обязал организацию восстановить мужчину в должности водителя. Решение суда в части восстановления на работу подлежало немедленному исполнению, и исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Псковского района.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Пристав уведомил руководителя организации-должника о возбуждении исполнительного производства и лично предупредил его об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта, который вступил в законную силу. 

Кроме того, в ходе личной беседы пристав разъяснил руководителю организации порядок исполнения судебного решения и возможные последствия, которые могут наступить в случае его дальнейшего неисполнения. Пристав обратил особое внимание на то, что требование о восстановлении работника в должности подлежит немедленному исполнению.

В результате проделанных мер работодатель-должник в течение суток с момента возбуждения исполнительного производства исполнил решение суда. Работодатель восстановил мужчину на работе в должности водителя и закрепил за ним автомобиль для исполнения трудовых заданий.

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