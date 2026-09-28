Кавалер ордена Мужества рассказал псковским гимнастам о патриотизме

Встреча с ветераном СВО Денисом Борейко состоялась 23 сентября в зале Федерации спортивной гимнастики города Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Денис Борейко в 76-ой дивизии служит в общей сложности 15 лет. Кавалер ордена Мужества, имеет медаль «За отвагу!». В СВО принимал участие с самого начала, с первых дней.

Ветеран СВО начал встречу с разговора о том, что такое патриотизм. Простая фраза «любовь к Родине» не объясняет полностью это понятие. Родина это не только земля, города, леса, поля и реки, которые нас окружают. А это еще наши близкие: родители, бабушки, дедушки, друзья, товарищи, с которыми мы проводим время. Когда мы делаем какое-то дело полезное не только для себя, ни и для других, эти маленькие дела складываются в одно общее хорошее дело.

«Когда каждый делает свое, пусть маленькое, но полезное дело, это идет на пользу всей стране», - заметил ветеран СВО Денис Борейко.

Из военной жизни Денис Борейко рассказал случай, как однажды встретил российского бойца, про которого можно сказать, что в рубашке родился. Наша разведгруппа находится на передовой в месте, где нет четкой линии боевого соприкосновения. Здесь наши, а там за кустами и деревьями в 50 метрах уже противник. И с той стороны тоже точно не знают, где кто находится. И тут за деревьями был замечен боец в камуфляже, черном бронежилете и черной каске, который двигался в нашу сторону. Только по этому обмундированию невозможно было понять, чей боец. Думали открыть огонь, но до последнего старались разглядеть отличительные знаки. И таки разглядели красный отличительный знак, не стали стрелять. Потом боец рассказал, что возвращался к своим, но заблудился, и где-то по нему уже стреляли, но ему повезло.

Денис Борейко отметил, что занятия спортом в мирной жизни очень помогают и в военной жизни. Не только потому что спортсмены имеют хорошую физическую форму, хотя это тоже очень важно, но и потому что у них есть самодисциплина и сила воли. Чтобы выполнить боевую задачу, сначала нужно преодолеть немалые расстояния, неся на себе тяжелое снаряжение. То есть для того, чтобы только добраться до места выполнения задачи, уже нужна подготовка и сила воли.

Сила воли — очень важное качество для любого человека. Ведь когда заканчиваются физические силы, люди выполняют поставленные задачи, что называется, на «морально-волевых качествах». И такое происходит не только на войне, но и в мирной жизни.

В завершение встречи гимнасты продемонстрировали ветерану свои умения и навыки прыжковой подготовки, а также комплекс рукопашного боя с макетами автоматов РБ1.

Встречи с ветеранами СВО проходят в Федерации спортивной гимнастики города Пскова каждый месяц в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентского гранта.