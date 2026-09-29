Более 5,5 тысячи псковичей подали заявления на получение ЕКП за первый месяц проекта

За первый месяц с момента запуска проекта ЕКП «Псковская» в банках партнерах оформлено более 5,6 тысячи заявлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

4 482 заявления поступило на оформление взрослой карты ЕКП «Псковская», 1 119 заявлений на оформление детской карты ЕКПшка «Псковская».

Проект представляет собой полноценный цифровой инструмент на базе национальной платежной системы «Мир». Пластиковая карта совмещает в себе функции обычной дебетовой банковской карты, инструмента для автоматического зачисления региональных социальных выплат, транспортного проездного билета, а также дисконтной карты для получения скидок и бонусов. Для детей «ЕКПшка» дополнительно служит пропуском в школу и средством оплаты школьного питания.

Держатели карт сразу получают доступ к масштабной межрегиональной программе лояльности, которая уже объединяет более 770 партнеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (музеи, театры, медицинские и образовательные центры, крупные торговые сети), а также к растущей сети региональных партнеров непосредственно в Псковской области.

Подать заявление на бесплатное получение карты жителя может любой гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную регистрацию на территории Псковской области. Для этого необходимо обратиться в отделения банков-партнеров проекта — ПАО Сбербанк или Банк ВТБ (ПАО). При себе достаточно иметь паспорт и СНИЛС.

Актуальные новости проекта, перечень партнеров и действующих скидок публикуются в официальном сообществе «ВКонтакте». По всем вопросам оформления и использования карт работает горячая линия Единого информационного центра Псковской области по короткому номеру: 122.

Выпуск карт осуществляется на технологической базе государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).



