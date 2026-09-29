Приоритет должен отдаваться отечественным кадрам — Сергей Вострецов

Разумное снижение доли иностранных работников в строительстве, транспорте и торговле защитит заработные платы россиян, облегчит трудоустройство молодежи и заставит бизнес активнее инвестировать в отечественные кадры. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя в своем Telegram-канале проект постановления министерства труда о введении дополнительных ограничений для иностранных сотрудников в десяти субъектах страны.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило проект постановления, которым предлагается снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в десяти субъектах страны. Документ размещён на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
В перечень вошли Республики Мордовия и Татарстан, Чувашская Республика, Краснодарский край, а также Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области. В восьми из этих регионов дополнительные ограничения вводятся впервые.
По данным пресс-службы Минтруда, предложения сформированы с учётом потребности экономики в работниках, качества рабочей силы, миграционной ситуации и других критериев. В ряде сфер, в частности в строительстве, транспорте и такси, лимиты предлагается ужесточить, а в некоторых случаях — обнулить. Нулевые доли мигрантов сохраняются в специализированной розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями.
В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ считают, что подобные решения способствуют более сбалансированному развитию региональных рынков труда и укреплению социальной стабильности.