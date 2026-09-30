«Цифровизация для всех и для каждого»: О пользе чат-бота по вопросам ЖКХ в МАХ

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой мы говорим про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и «Госуслуги».

Сегодняшний гость студии - заместитель министра регионального контроля и надзора Псковской области Алексей Крюков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о пользе чат-бота по вопросам ЖКХ в МАХ.

Какие возможности сейчас есть у чат-бота, и какие задачи житель может решить с его помощью? По какому принципу выбирали, что в него добавить? Насколько быстро в чат-боте появляются изменения — например, при смене УК или её руководителя? Можно ли через этот бот решить проблему в сфере ЖКХ? Какие функции оказались наиболее востребованными за несколько месяцев работы бота? Какие новые возможности могут появиться в нём в дальнейшем?

Об этом и не только — в 18.35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.