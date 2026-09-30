 
Общество

«Цифровизация для всех и для каждого»: О пользе чат-бота по вопросам ЖКХ в МАХ

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой мы говорим про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и «Госуслуги».

Сегодняшний гость студии - заместитель министра регионального контроля и надзора Псковской области Алексей Крюков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о пользе чат-бота по вопросам ЖКХ в МАХ. 

Какие возможности сейчас есть у чат-бота, и какие задачи житель может решить с его помощью? По какому принципу выбирали, что в него добавить? Насколько быстро в чат-боте появляются изменения — например, при смене УК или её руководителя? Можно ли через этот бот решить проблему в сфере ЖКХ? Какие функции оказались наиболее востребованными за несколько месяцев работы бота? Какие новые возможности могут появиться в нём в дальнейшем?

Об этом и не только — в 18.35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026