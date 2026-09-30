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37 классов закрыли в Псковской области из-за ОРВИ

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С 21 по 27 сентября зарегистрировано 4070 случаев ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В городе Пскове зарегистрировано 1490 случаев ОРВИ, или 36,6% от общего количества по региону. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыли две группы в двух детских садах, 37 классов в восьми школах.

С прошлой недели количество закрытых классов увеличилось на 16.

За неделю госпитализировано 33 человека с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

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