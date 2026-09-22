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21 класс в 11 школах и детский сад Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ

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С 14 по 20 сентября в Псковской области было выявлено 3989 случая ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону, в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты группа в детском саду, 21 класс в 11 школах. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 66,6%. В городе Пскове зарегистрировано 1605 случаев ОРВИ, или 40,2% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 39 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

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