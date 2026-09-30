 
Общество

ТДЦ «ФЬОРД плаза» откроет октябрьский сезон ярмаркой и новыми магазинами

0

Торгово-досуговый центр «ФЬОРД плаза» в Псковском округе организует в октябре цикл осенних мероприятий, кинопремьер и открывает новые салоны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТДЦ.

Фото здесь и далее: ТДЦ «ФЬОРД плаза»

Цикл событий откроет ярмарка подарков ручной работы «Цедра». В субботу, 3 октября, площадка будет работать с 12:00 до 21:00. Посетители смогут приобрести авторские сувениры и принять участие в мастер-классах.

В этот же день в 17:00 в центральном атриуме артисты Александр Васильев и Александр Куликов исполнят осенние мелодии. Вход на мероприятия свободный.

Анимационные программы и мастер-классы порадуют детей по субботам:

  • 10 октября проведут «Русско-Party» с изготовлением значков;
  • 17 октября пройдет «Народная футбольная программа»;
  • 24 октября состоится «Тыквенная вечеринка»;
  • 31 октября центр организует «Вечеринку у костра» и мастер-класс по росписи.

Все мероприятия пройдут в центральном атриуме на первом этаже в 13:00.

Кинотеатр ТДЦ покажет осенние кинопремьеры. Посетители получат возможность провести свой досуг в семейном клубе, на аттракционах 5D и в клубе виртуальной реальности. На фудкорте гости смогут подкрепиться, попробовать осеннее меню в ресторанах и заказать сладкие подарки ко Дню учителя.

Торговый центр также расширил линейку сотовых операторов и открыл салон МТС. «Новый сотовый оператор предлагает вам проверить свой тариф, приобрести стильные аксессуары, консультанты ответят на любые ваши вопросы», - рассказали во «ФЬОРД плаза».

Кроме того, появился салон оптики «Спектр», в котором можно проверить зрение, получить профессиональную консультацию, подобрать очки.

 

«Осенние коллекции представлены в торговой галерее и уже ждут своих покупателей. Будут в октябре и новые открытия, следите за новостями!!» - призвали в ТДЦ. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026