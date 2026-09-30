ТДЦ «ФЬОРД плаза» откроет октябрьский сезон ярмаркой и новыми магазинами

Торгово-досуговый центр «ФЬОРД плаза» в Псковском округе организует в октябре цикл осенних мероприятий, кинопремьер и открывает новые салоны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТДЦ.

Фото здесь и далее: ТДЦ «ФЬОРД плаза»

Цикл событий откроет ярмарка подарков ручной работы «Цедра». В субботу, 3 октября, площадка будет работать с 12:00 до 21:00. Посетители смогут приобрести авторские сувениры и принять участие в мастер-классах.

В этот же день в 17:00 в центральном атриуме артисты Александр Васильев и Александр Куликов исполнят осенние мелодии. Вход на мероприятия свободный.

Анимационные программы и мастер-классы порадуют детей по субботам:

10 октября проведут «Русско-Party» с изготовлением значков;

17 октября пройдет «Народная футбольная программа»;

24 октября состоится «Тыквенная вечеринка»;

31 октября центр организует «Вечеринку у костра» и мастер-класс по росписи.

Все мероприятия пройдут в центральном атриуме на первом этаже в 13:00.

Кинотеатр ТДЦ покажет осенние кинопремьеры. Посетители получат возможность провести свой досуг в семейном клубе, на аттракционах 5D и в клубе виртуальной реальности. На фудкорте гости смогут подкрепиться, попробовать осеннее меню в ресторанах и заказать сладкие подарки ко Дню учителя.

Торговый центр также расширил линейку сотовых операторов и открыл салон МТС. «Новый сотовый оператор предлагает вам проверить свой тариф, приобрести стильные аксессуары, консультанты ответят на любые ваши вопросы», - рассказали во «ФЬОРД плаза».

Кроме того, появился салон оптики «Спектр», в котором можно проверить зрение, получить профессиональную консультацию, подобрать очки.

«Осенние коллекции представлены в торговой галерее и уже ждут своих покупателей. Будут в октябре и новые открытия, следите за новостями!!» - призвали в ТДЦ.