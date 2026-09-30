Геннадий Иойлев о работе с учителями и родителями: Стараемся находить консенсус

В работе с родителями школьников и учителями нужно учиться находить компромисс через диалог. Такое мнение заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев высказал в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Человечество не придумало более эффективного способа решения любой проблемы, кроме как поговорить друг с другом. И в этом смысле мы очень активно общаемся со всем родительским сообществом», - рассказал гость студии.

Геннадий Иойлев привёл конкретный пример: когда город освобождал помещение дошкольного учреждения под капитальный ремонт, родителей вместе с детьми и воспитателями попросили переехать группами на территории других близлежащих детских садов.

«Реакции были очень разные, и мы вели переговоры, выходили в классы. Огромный спектр различных способов общения был задействован. Эмоции никто не отменял. Стараемся находить консенсус», - пояснил заместитель главы администрации.

«Я всегда говорю о том, что правильно обсуждать любую проблему, глядя друг другу в глаза. Прямой контакт, прямая возможность обсудить проблемы и понять позицию друг друга — это непреложные вещи», - подчеркнул свой принцип работы с обращениями гость студии.

При этом Геннадий Иойлев указал, что каждый случай уникален и требует разбирательства до первоисточника. «Если вы "замыливаете" какой-то случай, то через какое-то время он выстрелит с новой силой. Поэтому во всех конфликтах нужно идти исключительно к истокам, садиться за стол переговоров и стремиться найти компромисс и построить нормальный диалог», - подвел итог заместитель главы администрации Пскова.