 
Общество

Геннадий Иойлев о работе с учителями и родителями: Стараемся находить консенсус

0

В работе с родителями школьников и учителями нужно учиться находить компромисс через диалог. Такое мнение заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев высказал в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Человечество не придумало более эффективного способа решения любой проблемы, кроме как поговорить друг с другом. И в этом смысле мы очень активно общаемся со всем родительским сообществом», - рассказал гость студии. 

Геннадий Иойлев привёл конкретный пример: когда город освобождал помещение дошкольного учреждения под капитальный ремонт, родителей вместе с детьми и воспитателями попросили переехать группами на территории других близлежащих детских садов.

«Реакции были очень разные, и мы вели переговоры, выходили в классы. Огромный спектр различных способов общения был задействован. Эмоции никто не отменял. Стараемся находить консенсус», - пояснил заместитель главы администрации.

«Я всегда говорю о том, что правильно обсуждать любую проблему, глядя друг другу в глаза. Прямой контакт, прямая возможность обсудить проблемы и понять позицию друг друга — это непреложные вещи», - подчеркнул свой принцип работы с обращениями гость студии.

При этом Геннадий Иойлев указал, что каждый случай уникален и требует разбирательства до первоисточника. «Если вы "замыливаете" какой-то случай, то через какое-то время он выстрелит с новой силой. Поэтому во всех конфликтах нужно идти исключительно к истокам, садиться за стол переговоров и стремиться найти компромисс и построить нормальный диалог», - подвел итог заместитель главы администрации Пскова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026