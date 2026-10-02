Бесплатная лекция о грудном вскармливании для будущих и кормящих мам пройдёт в Великих Луках

Женская консультация поликлиники № 3 филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ приглашает беременных и кормящих мам на бесплатную лекцию в рамках Школы материнства. Тема первой встречи — грудное вскармливание, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Врач-педиатр поликлиники №3 София Худякова расскажет, как сделать грудное вскармливание комфортным для мамы и малыша.

На встрече обсудят технику правильного прикладывания, профилактику проблем с грудью, как наладить лактацию, типичные ошибки молодых мам и способы их избежать.

Консультация пройдёт 5 октября в 13:00 в поликлинике №3 на втором этаже.

«Приглашаются беременные женщины на любом сроке и кормящие мамы, для которых тема грудного вскармливания актуальна. Вы сможете получить полезную информацию от специалиста и задать все интересующие вопросы», - написали в медучреждении.

Предварительная запись по телефону: 8 (81153) 7-28-62.