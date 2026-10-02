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В Великих Луках торжественно отметили 5-летие исправительного центра №1

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В доме культуры имени Ленина города Великие Луки состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летию со дня официального открытия исправительного центра № 1 УФСИН России по Псковской области. Праздник собрал в зале личный состав учреждения, приглашенных гостей, представителей взаимодействующих структур и средств массовой информации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Открылось мероприятие показом видеоролика, который рассказал зрителям о том, что такое принудительные работы как вид уголовного наказания, как организована деятельность ИЦ-1 и какие задачи он решает. Ролик напомнил гостям, что пять лет назад в Псковской области впервые начало действовать учреждение нового формата с четкой организацией труда, контроля и воспитательной работы.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он подчеркнул, что принудительные работы как новый вид наказания доказал свою эффективность. Осужденные не изолированы от общества, они сохраняют связь с семьями, работают на благо региона и постепенно готовятся к полноценной жизни на свободе.

Виктор Леонов отметил, что за пять лет учреждение прошло путь становления и сегодня уверенно выполняет поставленные задачи. Он выразил слова признательности работодателям — предприятиям и организациям Великих Лук, а также личному составу.

В торжественной обстановке наиболее отличившимся сотрудникам были вручены благодарственные письма руководства УФСИН и ИЦ-1, Администрации города и взаимодействующих структур. Мероприятие продолжилось яркими выступлениями творческих коллективов города, которые подарили присутствующим праздничное настроение. 

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