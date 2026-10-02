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Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках за две недели помог 23 жителям

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За последние две недели в Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках за помощью обратились 16 человек, ещё семь — на приёме 1 октября. Об этом пишет депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на платформе «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

24 сентября на приеме было девять человек по вопросам жилья, наследства, трудовых прав, социальных гарантий и семейного законодательства.

«По одному земельному вопросу заявление подготовили прямо во время приема. Еще одно дело, связанное с землей, уже прошло суд второй инстанции — теперь готовим кассационную жалобу», - отметил Александр Козловский.

Как рассказал депутат, в центре помогли и семье из Невеля: 94-летняя женщина и ее сын обратились по жилищному вопросу. Подготовили заявление, помогли оформить документы, и они сразу отправили его по почте. 

По вопросу социальных гарантий для человека с инвалидностью жалобу направили через портал. По обращению о защите трудовых прав заявитель собирает документы, после чего специалисты помогут подготовить иск.

Также подготовили иск для человека, который обратился по вопросу обеспечения жильем сироты, начали работу по наследственному делу. С несколькими заявителями продолжаем работать по обращениям, с которыми они приходили раньше.

В этот четверг, 1 октября, на прием пришли еще семь человек. По наследственному делу уже подготовили иск. По вопросу защиты трудовых прав готовим исковое заявление. Три обращения связаны с жилищными вопросами — с этими людьми специалисты центра работают уже не первый раз.

Кроме того, была консультация по семейному законодательству и обращение по вопросу пенсионного обеспечения.

«Для нашей команды это главный принцип работы "Земляков": не просто проконсультировать человека, а помочь ему разобраться в ситуации и, если необходимо, довести дело до конкретного результата», - отметил Александр Козловский.

Центр «Земляки» работает уже семь лет. За это время профессиональные юристы и студенты ПсковГУ помогли тысячам жителей региона, подготовили большое количество заявлений, обращений и исков.

График работы центра:

  • Псков — каждую среду, с 16:30 до 18:00, улица Некрасова, 29;
  • Великие Луки — каждый четверг, с 15:00 до 17:00, улица Карла Либкнехта, 13А.
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