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Эксперт «Альфа-Банка» назвала три варианта трат, которые влияют на бюджет

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Существуют траты, которые влияют на бюджет. Одним из наиболее распространенных вариантов трат денежных средств являются забытые подписки с функцией автоматического списания, рассказала Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в новом выпуске программы «PRO Деньги» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Как отметила эксперт, существует три основные группы, из-за которых могут увеличиваться расходы денежные средства на счетах. Первая — это подписки. Незаметные подписки, которые когда-то были оформлены, но про них забыли, но по автопродлению продолжают списывать денежные средства.

«Это могут быть, например, облачные хранилища, или различные покупки в мобильных играх, те же самые мобильные игры, которые мы купили за деньги», — добавила Ирина Баранова.

Второй блок – это бытовые ежедневные траты денег, когда человек незаметно поддается покупке каких-то акционных товаров, которые, возможно, не так уж нужны.

«Только сегодня акция 999 рублей за такой-то товар или услугу. И человек делает спонтанную покупку. Даже в мобильных приложениях у поставщиков услуг присутствуют различные предложения, например, купить антивирус за 99 рублей в месяц, который может быть здесь, сейчас и не нужен, но попробуй удержаться от соблазна купить», — прокомментировала гость студии.

Также существуют «ленивые траты», которые делаем сам человек.

«Человек просто забывает о том, что подключил микрозайм с 0,5% в день, а в год это 182% годовых. Представляете, какие это большие расходы, которые тоже съедают бюджет», — заключила Ирина Баранова.
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