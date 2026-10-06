Эксперт «Альфа-Банка» назвала три варианта трат, которые влияют на бюджет

Существуют траты, которые влияют на бюджет. Одним из наиболее распространенных вариантов трат денежных средств являются забытые подписки с функцией автоматического списания, рассказала Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в новом выпуске программы «PRO Деньги» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметила эксперт, существует три основные группы, из-за которых могут увеличиваться расходы денежные средства на счетах. Первая — это подписки. Незаметные подписки, которые когда-то были оформлены, но про них забыли, но по автопродлению продолжают списывать денежные средства.
Второй блок – это бытовые ежедневные траты денег, когда человек незаметно поддается покупке каких-то акционных товаров, которые, возможно, не так уж нужны.
Также существуют «ленивые траты», которые делаем сам человек.