Звёздные скопления Плеяды запечатлели в Псковской области

В деревне Вышегород Дедовичского округа Псковской области запечатлели звёздные скопления Плеяды, хи и аш Персея, М15 в Пегасе, галактику в Андромеде и галактику М33. Снимки и видео опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

Три местных жителя деревни Вышегород вечером 2 октября посмотрели в телескоп на Луну, Сатурн, звездные скопления Плеяды, хи и аш Персея, М15 в Пегасе, ближайшую к нам галактику в Андромеде и галактику М33.

«К сожалению, больше никто не приехал, чтобы посмотреть на объекты космоса в телескоп. Возможно, просто время не очень удачное - вечер пятницы, после работы все хотели отдохнуть, а не ехать 140 км, чтобы посмотреть на Луну и звезды, а может просто хотят не просто смотреть, а и слушать интересные рассказы об устройстве Вселенной. В любом случае все-таки даже 3 человека остались довольны увиденным вчера, так что моя поездка была не зря, плюс прекрасные виды с колокольни и желание поснимать полноценно там всю ночь на темном безлунном небе», - рассказал астрофотограф Петр Митрофанов.

Фотографии и видео были сделаны с колокольни храма Михаила Архангела.