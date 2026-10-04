В Совфеде предупредили о мошеннических рассылках о перерасчете пенсии

Мошенники рассылают сообщения от имени Социального фонда о перерасчете пенсии и уводят получателей на сторонние ресурсы, чтобы выманить данные карты или доступ к «Госуслугам», рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Сообщение от имени Социального фонда может выглядеть как обычное уведомление: обращение рассмотрено, размер пенсии изменился, а итоговую сумму предлагается посмотреть по ссылке. Никаких угроз или требований срочно перевести деньги. Именно такой спокойный официальный тон, как показывает практика, способен сделать мошенническое сообщение убедительным», - сказал он.

По его словам, расчет мошенников строится на естественном желании человека узнать, сколько ему будут выплачивать. При этом сумму в самом сообщении не указывают - за ней предлагают перейти на другую страницу, добавил политик.

«Перейдя на этот сторонний интернет-ресурс, человеку могут предложить заполнить форму, ввести данные банковской карты или авторизоваться. В результате сведения окажутся у злоумышленников», - продолжил Шейкин.

Сенатор отметил, что если на такой странице запрашивают пароль и код подтверждения от "Госуслуг", под угрозой может оказаться и доступ к учетной записи. Название ведомства и обращение по имени сами по себе подлинность уведомления не подтверждают, обратил внимание сенатор, пишет РИА Новости.

«Человек действительно мог обращаться за перерасчетом, но проверять результат следует через самостоятельно открытый официальный сервис», - подчеркнул он.

По словам парламентария, безопаснее зайти на "Госуслуги" привычным способом и проверить сведения о назначенных выплатах.