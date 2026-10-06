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Китайские автомобили убивают камеры смартфонов

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Сканеры пространства на китайских автомобилях безвозвратно выжигают матрицу камер на смартфонах, сообщила Baza в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

Как выяснила Baza, число обращений в сервисы электроники с проблемой выжженной камеры увеличилось на 30% за последний год. Всё из-за лазерного импульса лидар-датчиков на авто. Локаторы используют невидимый для человека инфракрасный диапазон, чтобы измерять расстояние до объектов и строить трёхмерную картину окружающего пространства.

Матрица смартфона чувствительна к такому излучению — если направить камеру прямо на работающий лидар с близкого расстояния или через зум, на экране могут появиться разноцветные точки, полосы, яркие пятна, мерцание и отдельные «битые» пиксели. Обойдётся такой ремонт минимум в 15–20 тысяч рублей. Об опасности также начали сообщать и сами производители: Apple предупреждает, что сенсоры могут повредиться, даже если приложение «Камера» выключено.

В беседе с нами специалисты по ремонту телефонов поделились, что угрозу представляют новенькие «китайцы», которые напичканы лидар-системами. Всё из-за того, что технология резко подешевела и стала доступнее для бюджетных машин. Особенно опасны такие модели авто, как Lixiang, Xiaomi, Geely, Zeekr, — их датчики имеют мощную волну 905–940 нм, способную вывести камеру из строя на расстоянии.

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