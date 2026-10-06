Работодатели Псковской области стали требовательнее к навыкам кандидатов — аналитики

Главной причиной несостоявшегося трудоустройства в Псковской области остается несоответствие кандидатов требованиям работодателей. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru и облачного HR Tech-решения для организации и управления процессом подбора персонала Talantix.

По данным Talantix, наиболее распространенной причиной отказа при трудоустройстве в 2026 году является недостаток квалификации и навыков кандидатов — на этот фактор приходится 54,3% случаев. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 23,3 процентного пункта — с 31%, что говорит об усилении требований со стороны работодателей региона.

Остальные причины отказов встречаются заметно реже. Так, в 23,2% случаев препятствием к трудоустройству становятся условия работы, не устраивающие кандидата, включая график, место работы или формат занятости. По сравнению с 2024 годом данный показатель вырос с 15%.

«Заметно выросла доля отказов из-за несоответствия культурных или личностных особенностей кандидата корпоративной среде компании — с 1% в 2024 году до 6,7% в 2026 году. Это может говорить о том, что работодатели стали уделять больше внимания не только профессиональным компетенциям кандидатов, но и их соответствию корпоративной культуре компании. В то же время существенно сократилась доля случаев, связанных с гостингом (ситуация, когда кандидат без предупреждения прекращает выходить на связь с потенциальной компанией-работодателем - ред.). Если два года назад на эту причину приходилось 13% отказов, то теперь — 5,2%. Такая динамика может говорить о более осознанном поведении соискателей, которые стали внимательнее относиться к выбору вакансий и чаще сохранять коммуникацию с работодателем на всех этапах подбора», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

В 0,8% случаев причиной отказа становится получение контроффера, в 0,5% — уровень заработной платы, 0,4% — потеря интереса кандидата к компании или вакансии.

Причины отказов заметно различаются в зависимости от профессиональной специализации кандидатов. Так, из-за недостатка квалификации и навыков чаще других получают отказы кандидаты на позиции руководителя отдела страхования и кредитования (78%), журналиста, корреспондента и дата-сайентиста (по 77%), директора юридического департамента (76%), а также руководителя отдела аналитики (70%).

Условия труда чаще становятся препятствием для трудоустройства специалистов ресторанов быстрого питания (35%), режиссеров и сценаристов (26%), парикмахеров (23%), медицинских сестер (22%), фотографов и ретушеров (20%), а также руководителей отдела персонала (19%).

Внезапное прекращение коммуникаций со стороны кандидатов наиболее характерно для таких профессий, как обвальщик, мясник (45%), бетонщик, арматурщик, каменщик (38%), монтер пути (35%), сотрудник пункта выдачи заказов (33%), продавец-консультант и продавец-кассир (23%), товаровед (22%), повар, пекарь и кондитер (21%).

При этом заработная плата чаще становится причиной несостоявшегося трудоустройства в сегменте топ-менеджмента и консалтинга. Наиболее заметна эта тенденция среди менеджеров и консультантов по стратегии (62%), продуктовых аналитиков (56%), руководителей отдела клиентского обслуживания (30%), а также финансовых и инвестиционных аналитиков (30%).