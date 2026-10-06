Работодатели Псковской области стали требовательнее к навыкам кандидатов — аналитики

Главной причиной несостоявшегося трудоустройства в Псковской области остается несоответствие кандидатов требованиям работодателей. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru и облачного HR Tech-решения для организации и управления процессом подбора персонала Talantix.
По данным Talantix, наиболее распространенной причиной отказа при трудоустройстве в 2026 году является недостаток квалификации и навыков кандидатов — на этот фактор приходится 54,3% случаев. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 23,3 процентного пункта — с 31%, что говорит об усилении требований со стороны работодателей региона.
Остальные причины отказов встречаются заметно реже. Так, в 23,2% случаев препятствием к трудоустройству становятся условия работы, не устраивающие кандидата, включая график, место работы или формат занятости. По сравнению с 2024 годом данный показатель вырос с 15%.
В 0,8% случаев причиной отказа становится получение контроффера, в 0,5% — уровень заработной платы, 0,4% — потеря интереса кандидата к компании или вакансии.
Причины отказов заметно различаются в зависимости от профессиональной специализации кандидатов. Так, из-за недостатка квалификации и навыков чаще других получают отказы кандидаты на позиции руководителя отдела страхования и кредитования (78%), журналиста, корреспондента и дата-сайентиста (по 77%), директора юридического департамента (76%), а также руководителя отдела аналитики (70%).
Условия труда чаще становятся препятствием для трудоустройства специалистов ресторанов быстрого питания (35%), режиссеров и сценаристов (26%), парикмахеров (23%), медицинских сестер (22%), фотографов и ретушеров (20%), а также руководителей отдела персонала (19%).
Внезапное прекращение коммуникаций со стороны кандидатов наиболее характерно для таких профессий, как обвальщик, мясник (45%), бетонщик, арматурщик, каменщик (38%), монтер пути (35%), сотрудник пункта выдачи заказов (33%), продавец-консультант и продавец-кассир (23%), товаровед (22%), повар, пекарь и кондитер (21%).
При этом заработная плата чаще становится причиной несостоявшегося трудоустройства в сегменте топ-менеджмента и консалтинга. Наиболее заметна эта тенденция среди менеджеров и консультантов по стратегии (62%), продуктовых аналитиков (56%), руководителей отдела клиентского обслуживания (30%), а также финансовых и инвестиционных аналитиков (30%).