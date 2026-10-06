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«Школа финансов»: Новые схемы банковского мошенничества

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Главное правило безопасности - не разговаривать с незнакомцами и сразу класть трубку. Но бывает наоборот: человек понял, что его пытаются «развести», и продолжает разговор, чтоб подшутить над мошенником.

В чем здесь опасность? Какие новые виды мошенничества появились? Как от мошенников защитить детей или пожилых родственников? Об этом расскажет руководитель службы продаж и обслуживания Россельхозбанка Татьяна Иванова.

Начало программы - в 18:20. Видеотрансляцию смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе ПЛН VK.

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