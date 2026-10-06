Продажи в книжных магазинах России ускорили падение в 2026 году

На книжном рынке РФ четвертый год подряд снижаются продажи в сегменте офлайн-розницы, причем в 2026 году этот спад ускорился. По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), оборот магазинов в I полугодии текущего года составил 14,04 миллиардов рублей — на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

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При этом в 2022 году оборот достигал 39,96 миллиардов рублей, в 2023 — 38,02 миллиардов, в 2024 — 37,43 миллиардов, за 2025 год — 36,98 миллиардов.

Средняя цена книги в офлайн-рознице в годовом выражении выросла на 12,7%, до 615,4 рубля. В период 2024–2025 годов по стране было закрыто 558 книжных магазинов, а открыто лишь 272, следует из данных АСКР.

Книжные магазины теперь конкурируют не только между собой, но и с маркетплейсами и цифровыми сервисами. Так, в «Яндекс Книгах» ежемесячно читают и слушают произведения 7,5 миллионов подписчиков — это на 44% больше, чем годом ранее.

В «Литрес» не называют точные данные, но указывают, что на платформе рынок электронных книг за полгода вырос на 11%, аудиокниг — на 8%. При этом годом ранее аудиосегмент показал прирост 28%. Замедление темпов прироста руководство платформы связывает с тем, что формат вошел в зрелую фазу.

Участники рынка и независимые эксперты называют несколько факторов падения продаж в офлайн-рознице. Среди них — рост цен на книги, налоговая нагрузка, санкции и отток покупателей в другие форматы, пишут «Известия».