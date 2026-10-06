 
Общество

На Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени

0

На Солнце фиксируется неожиданная серия вспышек, одна из которых стала сильнейшей с начала осени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии

«Очередная попытка оторваться от дна, судя по всему, наблюдается прямо сейчас на Солнце. Звезда, активность которой уже около месяца находится в подавленном состоянии, вчера вечером неожиданно начала производить серии вспышек, одна из которых, уровня M1.0, произошедшая около 10 часов вечера по Москве, стала самой крупной с 5 сентября», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

По словам специалиста, на фотографиях Солнца, которые сейчас поступают из космоса, хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, которые формируются в данный момент в центре видимого солнечного диска. Судя по всему, именно связанная с ними энергия и сжигается сейчас на Солнце.

Текущий уровень вспышек пока не представляет угроз, но может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находится в глубокой депрессии, неожиданно сильной для текущей стадии солнечного цикла. Последнее даже породило размышления о возможном более быстром наступлении солнечного минимума, который по графику ожидался только в 2029-2030 годах.

«Можно заметить, что скорость, с которой растут новые группы пятен, является весьма впечатляющей. Если этот рост продержится еще пару суток, то к середине недели возможен выход на вспышки высшего уровня X. Последнее, особенно с учетом нахождения активных областей в самом центре солнечного диска точно напротив Земли, может привести к серьезному давлению на планету», - сообщили сотрудники лаборатории.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026