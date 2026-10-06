На Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени

На Солнце фиксируется неожиданная серия вспышек, одна из которых стала сильнейшей с начала осени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии

«Очередная попытка оторваться от дна, судя по всему, наблюдается прямо сейчас на Солнце. Звезда, активность которой уже около месяца находится в подавленном состоянии, вчера вечером неожиданно начала производить серии вспышек, одна из которых, уровня M1.0, произошедшая около 10 часов вечера по Москве, стала самой крупной с 5 сентября», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

По словам специалиста, на фотографиях Солнца, которые сейчас поступают из космоса, хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, которые формируются в данный момент в центре видимого солнечного диска. Судя по всему, именно связанная с ними энергия и сжигается сейчас на Солнце.

Текущий уровень вспышек пока не представляет угроз, но может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находится в глубокой депрессии, неожиданно сильной для текущей стадии солнечного цикла. Последнее даже породило размышления о возможном более быстром наступлении солнечного минимума, который по графику ожидался только в 2029-2030 годах.