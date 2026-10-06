На Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени

На Солнце фиксируется неожиданная серия вспышек, одна из которых стала сильнейшей с начала осени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии
По словам специалиста, на фотографиях Солнца, которые сейчас поступают из космоса, хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, которые формируются в данный момент в центре видимого солнечного диска. Судя по всему, именно связанная с ними энергия и сжигается сейчас на Солнце.
Текущий уровень вспышек пока не представляет угроз, но может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находится в глубокой депрессии, неожиданно сильной для текущей стадии солнечного цикла. Последнее даже породило размышления о возможном более быстром наступлении солнечного минимума, который по графику ожидался только в 2029-2030 годах.