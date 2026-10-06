Узнавать информацию о строительстве и ЖКХ призывают псковичей в госпабликах

Узнавать о важных изменениях, проектах и возможностях через официальные госпаблики министерства строительства и ЖКХ Псковской области и его подведомственных учреждений призывают псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Госпаблик министерства строительства и ЖКХ в соцсети «ВКонтакте» будет полезен жителям региона. Здесь можно узнать о программах в сфере жилья и ЖКХ, строительстве и реконструкции социальных объектов, переселении из аварийного жилья, развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройстве, а также важных изменениях и решениях министерства.

Одним из направлений работы ведомства является реализация президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря его инструментам модернизируются коммунальные сети и объекты тепло- и водоснабжения, создается комфортная городская среда и развивается инфраструктура населенных пунктов.

Строительство и государственная экспертиза

Госпаблики «Управления капитального строительства» и «Госэкспертизы Псковской области» ориентированы прежде всего на специалистов строительной отрасли и участников реализации проектов. Здесь можно следить за работой учреждений, строительством объектов и актуальными событиями отрасли.

Подготовка специалистов для ЖКХ