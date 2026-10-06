Узнавать информацию о строительстве и ЖКХ призывают псковичей в госпабликах

Узнавать о важных изменениях, проектах и возможностях через официальные госпаблики министерства строительства и ЖКХ Псковской области и его подведомственных учреждений призывают псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Госпаблик министерства строительства и ЖКХ в соцсети «ВКонтакте» будет полезен жителям региона. Здесь можно узнать о программах в сфере жилья и ЖКХ, строительстве и реконструкции социальных объектов, переселении из аварийного жилья, развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройстве, а также важных изменениях и решениях министерства.
Одним из направлений работы ведомства является реализация президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря его инструментам модернизируются коммунальные сети и объекты тепло- и водоснабжения, создается комфортная городская среда и развивается инфраструктура населенных пунктов.
Строительство и государственная экспертиза
Госпаблики «Управления капитального строительства» и «Госэкспертизы Псковской области» ориентированы прежде всего на специалистов строительной отрасли и участников реализации проектов. Здесь можно следить за работой учреждений, строительством объектов и актуальными событиями отрасли.
Подготовка специалистов для ЖКХ
Госпаблик учебного комбината пригодится тем, кто работает в сфере ЖКХ или планирует получить профессию в отрасли. Здесь публикуется информация об обучении, профессиональной подготовке и повышении квалификации.