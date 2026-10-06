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В Псковской детской областной больнице число операций по лечению зубов под наркозом выросло в 15 раз

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В Псковской детской областной клинической больнице существенно увеличили объем оказания стоматологической помощи детям под наркозом. Если в мае 2024 года проводилось не более четырех таких операций в месяц, то сейчас их количество доходит до 60. Об этом рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6).

По его словам, несколько лет назад ожидание лечения зубов под наркозом могло занимать почти два года.

«Очередь была почти два года на лечение зубов под наркозом. Представьте себе, сколько ждать. В мае 2024 года мы делали не более четырех операций в месяц. Сейчас мы делаем 60 операций в месяц», — сообщил главврач.

Он добавил, что увеличение объемов стоматологической помощи стало одним из направлений развития больницы за последние два с половиной года.

Евгений Васильев также рассказал о других изменениях в учреждении. В частности, за это время в больнице появились и начали активно работать направления, которых ранее не было, либо они длительное время не развивались: детская ортодонтия, аллергология и иммунология, ортопедическая реабилитация, новые направления хирургической помощи.

По словам главного врача, расширение возможностей больницы позволило существенно сократить очереди по ряду медицинских направлений.

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