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Жительницу Палкинского округа оштрафовали за кражу денег с чужой банковской карты

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Псковский районный суд вынес приговор по делу о хищении денежных средств с банковского счета во время совместного распития спиртного жительнице Палкинского округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в апреле 2026 года Писукова распивала алкоголь в гостях у потерпевшего в деревне Филатова Гора Псковского муниципального. Когда мужчина уснул, подсудимая похитила из его сумки банковскую карту и в течение двух дней ею расплачивалась. Общая сумма ущерба превысила десять тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала, ущерб возместила полностью.

Суд признал Писукову виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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