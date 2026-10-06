Ремонт улицы Шарикова в Локне продолжат в следующем году

Ремонт участка дороги на улице Шарикова в Локне продолжат в следующем году. Об этом в Мах сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Мах

«Продолжаем приводить в порядок дороги в Локнянском округе — как муниципальные, так и региональные. В Локне завершили ремонт переулка Школьного, который начали в прошлом году. Работы проведены за счёт средств областной субсидии. Также отремонтировали часть улицы Александра Евстифеенкова — от улицы Первомайской до переулка Школьного. В ходе работ заменили несколько труб и обновили асфальтовое покрытие. Смета на продолжение ремонта — до улицы Шарикова — уже есть, однако в этом году средства субсидии на эти цели закончились. Будем продолжать эту работу в следующем году», - сообщил Иван Белугин.

Также он отметил, что завершается ремонт на региональной дороге «Локня — Рыкайлово — Иванцево — Михайлов Погост». ГБУ «Псковатодор» приводит в порядок участок протяжённостью 5,4 километра. Стоимость работ — более 141 миллиона рублей.