Пособие двадцати беременным женам военнослужащих назначили в Псковской области

С начала года двадцать беременных жен военнослужащих в Псковской области получили единовременное пособие от регионального отделения Социального фонда России, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Выплата положена будущим мамам, состоящим в браке с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или мобилизации. Мера поддержки направлена на благополучие молодых семей, в которых скоро появится ребёнок.

«Социальный фонд выплачивает пособие супругам военнослужащих по призыву (мобилизации) и жёнам курсантов 1 курса военных образовательных организаций со сроком беременности не менее 180 дней. Размер выплаты в 2026 году составляет 45 054,24 рублей», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Заявление на единовременное пособие необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву (мобилизации). Сделать Это можно на портале госуслуг, лично в клиентской службе СФР или МФЦ. Из документов потребуется справка о прохождении супругом военной службы по призыву (мобилизации).

Специалисты Отделения СФР по Псковской области в 10-дневный срок примут решение, а средства перечислят в течение 5 рабочих дней.

Получить подробную консультацию по вопросам мер социальной поддержки обеспечения граждан можно по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).