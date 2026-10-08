 
Общество

Пособие двадцати беременным женам военнослужащих назначили в Псковской области

0

С начала года двадцать беременных жен военнослужащих в Псковской области получили единовременное пособие от регионального отделения Социального фонда России, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Выплата положена будущим мамам, состоящим в браке с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или мобилизации. Мера поддержки направлена на благополучие молодых семей, в которых скоро появится ребёнок.

«Социальный фонд выплачивает пособие супругам военнослужащих по призыву (мобилизации) и жёнам курсантов 1 курса военных образовательных организаций со сроком беременности не менее 180 дней. Размер выплаты  в 2026 году составляет 45 054,24 рублей», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Заявление на единовременное пособие необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву (мобилизации). Сделать Это можно на портале госуслуг, лично в клиентской службе СФР или МФЦ. Из документов потребуется справка о прохождении супругом военной службы по призыву (мобилизации).
Специалисты Отделения СФР по Псковской области в 10-дневный срок примут решение, а средства перечислят в течение 5 рабочих дней.

Получить подробную консультацию по вопросам мер социальной поддержки обеспечения граждан можно по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026