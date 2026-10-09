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Психологическую и медицинскую помощь предложили осужденным Псковской области

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Представители автономной некоммерческой организации Центр социальной адаптации «Другой формат» встретились с осужденными подведомственных учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе встреч представители центра доводят осужденным информацию о своей организации и той помощи, которую она предлагает, в том числе в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Центр оказывает поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе тем, кто освободился из мест лишения свободы.

Представители «Другого формата» подробно рассказывают о направлениях своей работы: предоставление психологической, медицинской и духовной поддержки, помощь матерям-одиночкам, малоимущим многодетным семьям, содействие в трудоустройстве, восстановление документов и социализация в обществе.

Представители центра приводят примеры из практики помощи нуждающимся и по окончании раздают визитки с контактами организации.

«Главный посыл каждой из этих встреч: большое желание изменить свою жизнь в лучшую сторону. Выход есть всегда, даже из самых сложных жизненных ситуаций», - отметили в УФСИН.

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