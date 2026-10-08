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Офтальмолог рассказала о распространенности близорукости среди подростков

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Близорукость разной степени есть у большинства российских подростков старше 17 лет, рассказала ассистент кафедры офтальмологии им. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«В крупном исследовании Ural Children Eye Study, проведенном в Уфе в 2019-2022 годах среди 4933 детей в возрасте 6-18 лет, миопия была выявлена у 46,2% обследованных. Среди подростков 17 лет и старше показатель достигал 65,6%, а высокая миопия (-6 диоптрий и сильнее - ред.) встречалась у 4,6%», - сказала Казанцева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, исследователи обнаружили связь миопии с возрастом, наличием близорукости у родителей, большим количеством времени в школе, чтением и использованием телефона, а также меньшим временем на улице, пишет РИА Новости. Казанцева отметила, что в России близорукость среди детей и подростков является распространенной проблемой, и в отдельных обследованных популяциях ее частота очень высока. Однако утверждать, что почти каждый российский ребенок близорук, научных оснований нет, подчеркнула специалист.

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