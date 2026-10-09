Псковская область представила свой опыт развития промышленной инфраструктуры на форуме в Омске

Представители Министерства экономического развития Псковской области и регионального Фонда инвестиционного развития приняли участие в форуме промышленной инфраструктуры InRussia 2026 в Омске. Об этом сообщили в официальном канале Фонда инвестиционного развития Псковской области.

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По приглашению Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России представители фонда выступили на экспертной сессии «Эффективное регулирование промышленной инфраструктуры: запросы бизнеса и ответы государства».

Также делегация региона участвовала в обучающей программе «Инвесткампус „Школа привлеченцев“», организованной Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития. Участники разбирали практические инструменты привлечения инвесторов: подготовку площадок и проектов, презентацию возможностей региона и выстраивание переговоров с потенциальными партнерами.

Участие в программе позволит команде Псковской области совершенствовать сопровождение инвестиционных проектов — от первоначальной идеи до запуска производства и включения предприятия в кооперационные цепочки.