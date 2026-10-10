Всемирный день мигрирующих птиц проходит 10 октября

Всемирный день мигрирующих птиц или Всемирный день перелётных птиц (англ. World Migratory Bird Day) — это экологическая кампания, цель которой: расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Она имеет глобальный охват и является эффективным инструментом, помогающим повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми сталкиваются перелётные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества для их сохранения.

Изначально эта международная дата отмечалась только в мае, а с 2018 года проводится два раза в год — во вторую субботу в мае и в октябре.

Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году, пишет calend.ru.

Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой Конвенции по мигрирующим видам (англ. The Convention on Migratory Species, CMS) и Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц (англ. Agreement on the Conservation of African lurasian Migratory Waterbirds, AEWA). Оба эти международные соглашения являются частью Экологической программы ООН (ЮНЕП).

Именно секретариат AEWA в 2005 году выступил с инициативой проведения Дней перелетных водно-болотных птиц, которые прошли в Африке, Европе и в некоторых частях Азии. Поскольку это событие было хорошо воспринято в афро-евразийском регионе, было решено расширить его масштабы и превратить в памятный день, посвящённый всем мигрирующим птицам в глобальном масштабе.

Целью праздника является обращение внимания общества на глобальные экологические изменения, которые разрушают экосистемы ареала (зимнего и летнего) перелётных птиц, а также возвращение природных условий, привычных видам перелётных птиц для размножения, перелёта, высиживания яиц. По данным Программы ООН по окружающей среде, в глобальном масштабе каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения.

Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых наиболее распространены — фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии — призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определённой теме.

Девиз Дня «Мигрирующие птицы и люди — вместе через время» стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.

Как известно, человек с незапамятных времён восхищался перелётными птицами. Человек наблюдал птиц во все времена года, фиксировал изменения их среды обитания, пытался найти применение птицам в своей хозяйственной деятельности. Доказательствами этому служат многочисленные легенды, сказания, записи, найденные практически во всех заселённых уголках Земли.

Египетская мифология, изображающая богов с элементами птиц, монументы Наска, найденные в Перу, подтверждают сильное влияние перелётных птиц на древние цивилизации. И в наше время существуют сообщества, которые зависят от мигрирующих птиц как средства существования.

Миграция птиц, как явление, также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в целом — например, некоторые растения опыляются именно такими птицами.

Около 1800 из 11 тысяч видов птиц ежегодно преодолевают огромные расстояния. На всём пути их подстерегает множество опасностей. Миллионы морских, пресноводных и наземных птиц погибают из-за пластикового мусора. Потеря среды обитания, связанная с изменениями в ведении сельского хозяйства и глобальным потеплением, а также рост браконьерства ведут к сокращению популяций перелётных птиц. На пути их миграции – множество стран, поэтому сохранение птиц действительно является глобальной проблемой, и решить её можно только сообща.