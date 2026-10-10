В Невельском и Опочецком округах полиция выявила фиктивную регистрацию иностранцев

В Невельском и Опочецком муниципальных округах полицией выявлены факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре этого года в одной из деревень на территории Невельского муниципального округа не судимая местная жительница, 1955 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию иностранца без фактического его пребывания по месту регистрации.

А в Опочецком муниципальном округе ранее судимая женщина 1977 года рождения осуществила фиктивную регистрацию сразу четырех иностранцев без фактического их пребывания по месту регистрации.

В отношении нарушительницы миграционного законодательства избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подразделениями дознания территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 322.2 и 322.3 УК РФ.

Расследование продолжается.