Бюджет Псковской области, принятый сегодня Законодательным Собранием Псковской области в первом чтении является сбалансированным и реалистичным. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике регпарламента Павел Гомон.

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Бюджет сбалансирован и реалистичен. Его основные параметры сохранены. Дефицит бюджета полностью обеспечен источниками финансирования. Государственный долг зафиксирован на уровне текущих значений, надеемся на его дальнейшее снижение. Финансово-экономическая экспертиза проекта областного бюджета проведена. Министерством финансов Российской Федерации и Псковской области получено положительное заключение. Для нас очень важно продолжить дальнейшую работу по развитию социально-экономического направления нашего региона и повысить уровень жизни населения», – сказал Павел Гомон.

Напомним, бюджет Псковской области на 2027 и плановые 2028 и 2029 годы принят сегодня в первом чтении в рамках 4-й сессии Законодательного Собрания Псковской области.