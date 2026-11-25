ИТ-холдинг Т1 провел конференцию Импульс Т1 в Москве, Нижнем Новгороде и Ижевске. Она объединила более 2,3 тысяч участников и 60 экспертов. В этом году акцент мероприятия был на прикладных задачах — участники и эксперты совместно разбирали реальные архитектурные решения, отрабатывали инженерные навыки и испытывали ИИ-инструменты.

В конференции участвовали представители Cloud.ru, Positive Technologies, Московской биржи, RWB, OpenIDE, Rexius Software, Ozon Tech, «Инфосистемы Джет», нидерландской компании Sytac BV и других компаний и профессиональных сообществ.

Деловая программа охватила пять направлений: архитектуру и проектирование, продуктовую разработку, DevOps и SDLC, дизайн и пользовательский опыт, команды и процессы. Доклады дополнили мастер-классы, воркшопы и код-ретрит – участники решали технические задачи как в реальных условиях.

Одной из ключевых тем Импульса Т1 стало расширение требований к экспертизе ИТ-специалистов. Существенное влияние на это оказывает искусственный интеллект. По данным совместного исследования ИТ-холдинга и Tproger, представленного на конференции, 73% ИТ-специалистов пользуются ИИ-инструментами почти каждый день, при этом 39% участников исследования считают, что с развитием ИИ войти в профессию станет сложнее.

Эксперты обсудили реалии использования ИИ, включая нюансы безопасного доступа ИИ-агентов к репозиториям. Генеральный директор OpenIDE Федор Сазонов представил обзор российского рынка ИИ-разработки, существующих практик и перспектив использования новых инструментов в корпоративной среде. Александр Стародубцев, технический лидер Cloud.ru, рассказал, как внедрение ИИ-агентов меняет процессы разработки (от постановки задач до проверки результатов) примере своей команды.

Вопросы безопасности ИИ-инструментов также не обошли стороной. Светлана Газизова, владелец продукта по безопасности ИИ, UserGate, рассказала о рисках использования ИИ-агентов с доступом к репозиториям и инструментам разработки, а Иван Булавин, директор по продукту Standoff 365, Positive Technologies, объяснил, какие риски возникают при генерации кода с помощью ИИ и как ИИ-агенты помогают находить уязвимости в приложениях.

Эксперты ИТ-холдинга Т1 поделились опытом развития CI/CD-процессов и нагрузочного тестирования: Пётр Леонтьев, главный инженер DevOps, представил общекорпоративный CI/CD-конвейер DreamPipe, рассчитанный на потребности более 300 команд, и рассказал о его развитии с применением подхода InnerSource, а Иван Вожаков, инженер-разработчик отдела разработки сервисов управления базами данных, рассмотрел способы ускорения CI/CD-пайплайнов.

Архитектуре ИТ-систем посвятили несколько дискуссионных форматов. На дебатах «Бизнес vs Архитектура» Максим Гусев, руководитель команды SRE (Site Reliability Engineering Team Lead), RWB, и Владимир Кожиев, главный архитектор службы документарных операций, ИТ-холдинг Т1, обсудили, как согласовывать бизнес-цели с техническими ограничениями и находить баланс между скоростью разработки и устойчивостью систем.

На «Прожарке архитектурных кейсов» эксперты из RWB, OpenIDE и Московского клуба программистов оценили предложенные решения с точки зрения безопасности, эксплуатации и потребностей бизнеса. Также состоялась очная защита финалистов архитектурного соревнования Arch Kata, организованная совместно с сообществом True Tech Arch.

На код-ретрите участники Импульса Т1 отрабатывали парное программирование и разработку через тестирование (TDD), а на мастер-классе по экономике цифровых продуктов оценивали затраты и окупаемость проекта на примере Telegram-бота. На одном из стендов посетители могли познакомиться с особенностями использования цифровых сервисов людьми с инвалидностью. На воркшопе «Лунная база» участники проектировали интеграционные решения в условиях разрозненных данных, а в игре «Ресурсный батл» принимали решения при ограниченных ресурсах. Другие секции посвятили переговорам, разрешению конфликтов и работе с клиентами.

«Сегодня технологии меняются достаточно быстро, системы усложняются, в разработку входит ИИ. В итоге ИТ-командам трудно развиваться в закрытом контуре.

«"Импульс Т1" объединяет ИТ-специалистов из разных городов и компаний, чтобы на одной площадке они могли обсуждать инженерные находки, разбирать сложные архитектурные задачи и обмениваться проверенными практиками. Такой диалог между командами из разных компаний и регионов помогает быстрее находить работающие решения и распространять удачные подходы. В конечном счёте это повышает технологическую зрелость всей отрасли», — прокомментировал руководитель направления разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета «Импульс Т1 2026» Павел Коршиков.

Генеральный информационный партнер Импульса Т1 — ИД «Коммерсантъ», стратегический медиапартнер — News.ru, специальный информационный партнер — AM Live, отраслевые медиапартнеры — Hi-Tech Mail, «Компьютерра», ComNews, ICT Online, ICT2GO, RUБЕЖ. Официальные медиапартнеры — журналы «Монокль», «Компания», «Правила жизни» и медиа для предпринимателей Инк. Друзья конференции — IT Meeting и «IT мероприятия России».