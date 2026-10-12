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Выплаты будущим матерям до 1 млн рублей хотят освободить от налогов и взносов

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Работодателям хотят разрешить выплачивать будущим матерям до 1 млн рублей без НДФЛ и страховых взносов еще до рождения ребенка. Соответствующие поправки содержатся в бюджетном пакете, внесенном правительством в Госдуму. Если закон примут, новые правила заработают с 1 января 2027 года, сообщили в Минфине.

Сейчас льгота действует только для материальной помощи, которую работодатель перечисляет в течение первого года после рождения ребенка. Ее предлагают распространить и на период отпуска по беременности и родам, который обычно начинается за 70 дней до родов.

Для семей это возможность заранее получить деньги на коляску, кроватку и другие необходимые покупки. Компании смогут сэкономить на страховых взносах до 300 тыс. рублей при выплате 1 млн, подсчитали эксперты. При этом сама помощь остается добровольной — работодатель решает, предоставлять ли ее.

По данным Минтруда, 227 предприятий уже выплачивают сотрудникам при рождении ребенка по 1 млн рублей. Чаще такую поддержку предлагают крупные компании, тогда как малому бизнесу сложнее выделять средства. Эксперты считают, что новая льгота может расширить практику, но массовыми выплаты не станут, пишут «Известия».

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