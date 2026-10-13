День гидрографической службы ВМФ РФ и День рождения «битломании» отмечают сегодня

День гидрографической службы ВМФ РФ, Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, Всемирный день борьбы с тромбозом, Международный день скептиков, День засыпающих деревьев и День рождения «битломании» отмечают сегодня, 13 октября.

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День гидрографической службы ВМФ РФ — это профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала Гидрографической службы ВМФ России, который отмечается с 1997 года. Дата выбрана в честь события 1827 года, когда в Морском министерстве было учреждено Управление генерал-гидрографа — предшественник современной службы. Гидрографы занимаются картографированием, измерением глубин, уточнением навигационных путей и обеспечением безопасности мореплавания. В этот день проходят церемонии награждения, памятные мероприятия и выставки карт и исторической техники.

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий был провозглашен ООН в 1989 году, чтобы напомнить: катастрофы можно предвидеть, а их последствия — смягчить, если готовиться заранее. В 2026 году темой дня стала «Resilience Starts at Home» — «Устойчивость начинается с дома». Главная идея в том, что безопасность семьи и жилья — это не роскошь, а право и общая ответственность.

В этот день правительства, общественные организации и ученые проводят тренинги по подготовке к землетрясениям, наводнениям и пожарам, публикуют инструкции по безопасности и организуют учебные тревоги. Домашним хозяйствам рекомендуют заранее узнать о рисках в своем районе, освоить систему ранних предупреждений и подготовить семейный план действий на случай ЧС. В 2026 году в Женеве также пройдет молодежный фестиваль, где школьники и студенты в интерактивной форме изучат, как сделать свой дом устойчивее к бедствиям.

Всемирный день борьбы с тромбозом учрежден Международным обществом по тромбозу и гемостазу (ISTH), чтобы напомнить об опасности свертывания крови внутри сосудов. Тромбоз может спровоцировать инсульт, инфаркт и тромбоэмболию, поэтому так важно знать его симптомы и меры профилактики. В этот день проходят медицинские конференции, вебинары и бесплатные проверки здоровья, а врачи распространяют материалы о рисках и признаках заболевания.

Международный день скептиков — неофициальный праздник для тех, кто любит анализировать факты и задавать вопросы. В этот день проводят дебаты, читают научно-популярную литературу и учатся отличать науку от псевдонауки.

День засыпающих деревьев — поэтичный праздник, посвященный переходу природы от золотой осени к зимнему сну. В этот день гуляют по осенним паркам, любуются багряной листвой и делятся стихами о природе.

День рождения «битломании» также отмечается 13 октября из-за выступления группы The Beatles в 1963 году в лондонском Palladium, а через пару дней газета The Daily Mirror назвала армию их поклонников «битломанией». С тех пор эта дата считается днем рождения мирового фанатского движения, пишет «Газета.ru».