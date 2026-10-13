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Станислав Стармолотов: Округ №12 - один из самых активных в Пскове

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Округ №12 - один из самых активных в Пскове, отметил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов в ходе рабочей встречи с депутатами Псковской городской Думы по округам №12 и №13 Григорием Стороненковым и Галиной Невалёной. Об этом врип главы города сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

Как отметил врип главы города Пскова, в округе №12 намечено немало важных проектов, с которыми есть свои сложности.

«Все вопросы взял на контроль: вместе с Григорием Стороненковым будем искать оптимальные решения. Особенно радует, что округ — один из самых активных в Пскове, а жители всё активнее включаются в жизнь родного города», — прокомментировал Станислав Стармолотов.

Также в ходе рабочей встречи с депутатом округа №13 Галиной Ивановной обсудили итоги последнего контрольного выезда. Основное внимание уделили благоустройству территории — участка от улицы Труда, дом 49 до улицы Новосёлов, дом 52, который победил в конкурсе по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также поговорили о планах на будущий год. Среди непростых задач обозначили дорогостоящий ремонт на улице Текстильная, дом 2.

 
«Традиция внимательного отношения к городским округам и преемственность во взаимодействии с депутатским корпусом обязательно будут продолжаться», — заключил Станислав Стармолотов.

 

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Пресс-портреты

Стороненков Григорий Иванович

Стороненков Григорий Иванович

​​​​​​​Депутат Псковской городской Думы по округу №12

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Врип главы города Пскова.

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