Станислав Стармолотов: Округ №12 - один из самых активных в Пскове

Округ №12 - один из самых активных в Пскове, отметил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов в ходе рабочей встречи с депутатами Псковской городской Думы по округам №12 и №13 Григорием Стороненковым и Галиной Невалёной. Об этом врип главы города сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

Как отметил врип главы города Пскова, в округе №12 намечено немало важных проектов, с которыми есть свои сложности.

«Все вопросы взял на контроль: вместе с Григорием Стороненковым будем искать оптимальные решения. Особенно радует, что округ — один из самых активных в Пскове, а жители всё активнее включаются в жизнь родного города», — прокомментировал Станислав Стармолотов.

Также в ходе рабочей встречи с депутатом округа №13 Галиной Ивановной обсудили итоги последнего контрольного выезда. Основное внимание уделили благоустройству территории — участка от улицы Труда, дом 49 до улицы Новосёлов, дом 52, который победил в конкурсе по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также поговорили о планах на будущий год. Среди непростых задач обозначили дорогостоящий ремонт на улице Текстильная, дом 2.