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Экватор чемпионата по классическим шахматам: в Пскове пройдут два тура из девяти

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Пятый и шестой туры чемпионата города Пскова по классическим шахматам пройдет 15 и 16 октября в клубе спортивной школы «Бригантина» (Октябрьский проспект, дом 38). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «АНЛИМ» Святослав Самсонов.

Изображение сгенерировано нейросетью

Чемпионат проходит с 6 по 23 октября по вторникам, четвергам и пятницам и включает в себя всего девять туров.

Пятый тур пройдет 15 октября, старт запланирован в 17:30, шестой тур — 16 октября в 17:30. В них примут участие шахматисты из Пскова и Псковского муниципального округа от 9 до 78 лет.

Следующие туры также пройдут в шахматном клубе спортивной школы «Бригантина» 20, 22, 23 октября . По итогам соревнований победители получат грамоты. Также призеры примут участие в областных состязаниях по классическим шахматам.

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