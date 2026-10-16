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В Пскове в рамках Кубка Федерации джампинг фитнеса впервые пройдет номинация Jumping STAR

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24 октября в УСК «Олимп» в Пскове в рамках Кубка Федерации джампинг фитнеса Псковской области состоится новая номинация Jumping STAR, включенная в регламент с октября 2023, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото предоставлена организаторами

Напомним — кубок пройдет в УСК «ОЛИМП» 24 октября, начало в 12:00.

Jumping STAR —  это личное конкурсное первенство, где ваша задача максимально точно, технично и красиво повторить мастер-класс за презентером, в то время как вас оценивает судейская коллегия. Самый четкий и зажигательный участник выигрывает специальный приз от ФДФ и кубок с титулом «Джампинг Звезда 2026».

Конкурс проводится для спортсменов любой возрастной категории, как для выступающих, так и для инструкторов и клиентов джампинга. При регистрации участники получают порядковый номер.

«Можно участвовать, даже если вы не выступали в рамках Кубка», - отметили организаторы.

Призовой фонд составит 10 000 рублей (вручается в виде сертификата). Всего 40 мест.

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