Псковские спортсменки выступят на международных соревнованиях по воздушному спорту в Шанхае

Представительницы Центра развития спорта Софьи Колосковой примут участие в международных соревнованиях по воздушному спорту, которые пройдут в Шанхае с 16 по 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменок.

Фото предоставлены представителями спортсменок

Псков представят главный тренер центра Софья Колоскова и воспитанница центра София Закарян. 16 октября спортсменки выступят в дуэте, а 18 октября София Закарян представит сольную программу. Тренером-постановщиком выступила Софья Колоскова.

Поездку в Китай центр организует самостоятельно. Подготовка к соревнованиям включала работу над программами и отработку элементов для выступления на международном уровне.

«Это важный для нас выезд, за которым стоят серьёзная подготовка, работа над программами и стремление показать достойный результат на международном уровне», - отметили в центре.

Представители центра отметили, что гордятся спортсменками и призвали поддержать их перед важным стартом.