 
Спорт

Псков примет слет студенческих отрядов Северо-Запада России в 2027 году

0

XIV слет студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа «Громче только вместе» пройдет в Пскове в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов по итогам прошедшего в Великом Новгороде слета.

Фото: пресс-служба РСО

В этом году мероприятие состоялось в Великом Новгороде и объединило более 840 школьников, студентов, ветеранов и партнеров движения из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Участники слета соревновались в конкурсах профессионального мастерства, спорте и творчестве.

Студенческие отряды помогают молодым людям получить первый трудовой опыт и заработать. Перед летним трудовым сезоном участники движения также могут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию, пишет ТАСС. С 2021 года такой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026