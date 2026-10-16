Псков примет слет студенческих отрядов Северо-Запада России в 2027 году

XIV слет студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа «Громче только вместе» пройдет в Пскове в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов по итогам прошедшего в Великом Новгороде слета.

Фото: пресс-служба РСО

В этом году мероприятие состоялось в Великом Новгороде и объединило более 840 школьников, студентов, ветеранов и партнеров движения из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Участники слета соревновались в конкурсах профессионального мастерства, спорте и творчестве.

Студенческие отряды помогают молодым людям получить первый трудовой опыт и заработать. Перед летним трудовым сезоном участники движения также могут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию, пишет ТАСС. С 2021 года такой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек.